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نائب يقترح تسليم المواطنين كوبونات مدعمة لشراء الملابس على بطاقات التموين

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نائب يقترح تسليم المواطنين كوبونات مدعمة لشراء الملابس على بطاقات التموين نائب يقترح تسليم المواطنين كوبونات مدعمة لشراء الملابس على بطاقات التموين

>كتب مايكل فارس

قال النائب أشرف شوقى عضو مجلس النواب بالبرلمان، إنه تقدم بسؤال حول خطة فى التحول من الدعم العينى للنقدى، والإجراءات المتبعة لحماية محدودى الدخل ومعدومى الدخل، والتعرف على آليات الحكومة لتطبيق هذه المنظومة، وأسس ومعايير اختيار مستحقى الدعم، وسيتم مناقشته فى اللجنة الاقتصادية.

 

وأضاف شوقى، لـ"اليوم السابع"، أنه يقترح أن يتم تحويل الدعم العينى إلى نقدى عبر بطاقات ذاتها، بعد تنقيح البيانات وتحديد المستحقين، إضافة لعمل  كوبونات شراء ملابس من الإنتاج المحلى مدعمة أيضا وتباع من خلال مراكز التموين مع الدعم العينى، إضافة إلى ضرورة مراجعة الحكومة لأسعار السلع كل 3 شهور، لمعرفة هل الدعم النقدى يغطى احتياجات المواطنين أم لا. 

 

وأشار عضو مجلس النواب بالبرلمان، إلى أهمية عمل كوبونات شراء الملابس المحلية المدعمة، وأن تخصص الدولة 20 مليار جنيه لتلك الكوبونات المدعمة، فتكون قيمته الشرائية ألف جنيه ويشتريها بسعر منخفض، وذلك سيعدم الإنتاج المحلى ومصانع الغزل والنسيج المصرية.

 


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