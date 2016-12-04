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"اقتصادية البرلمان": الحكومة وعدتنا بزيادة الدعم بعد تنقيح بطاقات التموين

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"اقتصادية البرلمان": الحكومة وعدتنا بزيادة الدعم بعد تنقيح بطاقات التموين "اقتصادية البرلمان": الحكومة وعدتنا بزيادة الدعم بعد تنقيح بطاقات التموين

>كتب – مايكل فارس

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وعدتنا بزيادة دعم المواطنين بعد تنقيح بطاقات ، أى أن المبالغ التى يتم توفيرها من تنقيح البطاقات وحذف الأسماء غير المستحقة، ستضاف لدعم فئة المستحقين، ولن تتوجه لأى مصاريف أخرى بالموازنة.

 

وأضاف الصعيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أرفض تحويل الدعم من عينى لنقدى فى هذه المرحلة، لأن الوضع غير مستقر فى الأسواق والأسعار عقب تعويم الجنيه، لذلك لابد من توفير السلع بعينها للمحتاجين فقط، فلو أعطيتهم مبلغًا قيمته قد تقل فيما بعد، فى المرحلة الحالية، ويجب أن توفر الدولة السلع الاستراتيجية للمواطن من زيت وسكر وأرز، ليستلمها ببطاقات التموين.

 

يذكر أن  لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ستعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، لمناقشة السؤال المقدم من النائب أشرف شوقى عن خطة الحكومة فى التحول من الدعم العينى للنقدى، والإجراءات المتبعة لحماية محدودى الدخل ومعدومى الدخل، والتعرف على آليات الحكومة لتطبيق هذه المنظومة، وأسس ومعايير اختيار المواطنين مستحقى الدعم.


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مصر 365

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