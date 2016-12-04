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أبو هشيمة يهنئ نجيب ساويرس بمرور 10 أعوام على إنشاء "برومو ميديا"

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أبو هشيمة يهنئ نجيب ساويرس بمرور 10 أعوام على إنشاء "برومو ميديا" أبو هشيمة يهنئ نجيب ساويرس بمرور 10 أعوام على إنشاء "برومو ميديا"

>كتب إسلام جمال

هنأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء شركة برومو ميديا، مشيداً بالنجاح الذى حققته الشركة خلال هذه الفترة.

 

ونشر أبو هشيمة صورة عبر حسابه على موقع مشاركة الصور الأشهر "إنستجرام"، تجمعه بكل من نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، وذلك خلال فعاليات الاحتفال الذى أقيم بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء برومو ميديا.

 

وعلق أبو هشيمة على الصورة التى نشرها قائلاً: "مبروك لرجل الأعمال نجيب ساويرس وبرموميديا 10 سنين من النجاح ودايما فى تعاون معانا فى جميع وسائلنا الإعلامية".


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