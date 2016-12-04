تجديد حبس عاطل لحيازته 100 تذكرة هيروين بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة الدقى، وضبط بحوزته 100 تذكرة هيروين.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدقى تفيد اتجار "وليد.ع" 28 سنة عاطل بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 100 تذكرة هيروين، اعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.