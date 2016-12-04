ضبط 1181 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محلين بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط قسم مباحث التموين والقوة المرافقة بالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من ضبط 1181 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل محلين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط "على ق ر" مواليد 1960، المسئول عن محل بيع مواد غذائية، وذلك لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن جبن كيك وبسكوت بإجمالى 1096 عبوة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "جمال ع ا"- مواليد 1962، مقيم مطروح وذلك لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر عبارة عن زيت زيتون بإجمالى 85 عبوة.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.