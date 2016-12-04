موعد مباريات اليوم الأحد 4/12/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربعة مواجهات هى إنبى مع بتروجت، الشرقية يستضيف الإنتاج الحربى، والمصرى يلاقى أسوان، والأهلى يواجه مصر المقاصة.

موعد مباراة إنبى مع بتروجت

تقام مباراة إنبى مع بتروجت على استاد بتروسبورت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة الشرقية مع الإنتاج الحربى

تقام مباراة الشرقية مع الإنتاج الحربى على استاد بنها الرياضى فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة المصرى مع أسوان

تقام مباراة المصرى البورسعيدى مع أسوان على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد.

موعد مباراة الأهلى مع مصر المقاصة

تقام مباراة الأهلى مع مصر المقاصة على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساء الأحد .

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الأحد قنوات نايل سبورت وأون سبورت .