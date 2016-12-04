أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

موعد مباريات اليوم الأحد 4/12/2016 والقنوات الناقلة

Google+ Print
موعد مباريات اليوم الأحد 4/12/2016 والقنوات الناقلة موعد مباريات اليوم الأحد 4/12/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة أربعة مواجهات هى إنبى مع بتروجت، الشرقية يستضيف الإنتاج الحربى، والمصرى يلاقى أسوان، والأهلى يواجه المقاصة.

 

موعد مباراة إنبى مع بتروجت

 

تقام مباراة إنبى مع بتروجت على استاد بتروسبورت فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد.

 

موعد مباراة الشرقية مع الإنتاج الحربى

 

تقام مباراة الشرقية مع الإنتاج الحربى على استاد بنها الرياضى فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأحد.

 

موعد مباراة المصرى مع أسوان

 

تقام مباراة المصرى البورسعيدى مع أسوان على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد.

 

موعد مباراة الأهلى مع مصر المقاصة

 

تقام مباراة الأهلى مع مصر المقاصة على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساء الأحد .

 

القنوات الناقلة

 

تنقل مباريات اليوم الأحد قنوات نايل سبورت وأون سبورت .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه