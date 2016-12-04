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العميد يستدعى موسى داو والحارس حسام عياد لمعسكر المصرى ببرج العرب

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العميد يستدعى موسى داو والحارس حسام عياد لمعسكر المصرى ببرج العرب العميد يستدعى موسى داو والحارس حسام عياد لمعسكر المصرى ببرج العرب

>كتب أحمد وجيه

قرر حسام حسن المدير الفنى للمصرى، ضم موسى داو لاعب خط وسط الفريق الأول إلى معسكر الفريق ببرج العرب بعد إصابة فريد شوقى لاعب وسط الفريق بكدمة فى الركبة أثناء مباراة الفريق البورسعيدى أمام الداخلية.

 

كما قرر العميد استدعاء الحارس الشاب حسام عياد حارس مرمى فريق المصرى تحت 17 عاما والمُصعد إلى الفريق الأول منذ فترة إلى المعسكر خاصة بعد ظهور الحارس الأساسى للفريق بمستوى ضعيف.

 

ويلاقى النادى المصرى نظيره فريق أسوان اليوم الأحد على إستاد المكس فى تمام الخامسة مساءً بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدورى الممتاز.

 

وكان حسام حسن قد أبلغ أحد وكلاء اللاعبين بالبحث عن عرض لبيع داو فى انتقالات يناير المقبلة.


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