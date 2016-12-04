حظك اليوم برج الحوت الأحد 4 /12/2016.. اليوم مناسب للقيام بزيارات عائلية

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالذكاء وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور وسرعة الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الحوت الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

تتعامل مع مهنتك بجدية شديدة، ورغم ذلك لديك رغبة فى تركها والاتجاه للعمل فى المجال الفنى، وقد تتثنى أمامك عدد من الفرص فى الفترة القادمة، أنت تميل إلى الأعمال الفنية و الأدبية وربما يكون تغيير مسارك المهنى فى صالحك.

على الصعيد العاطفى..

اليوم هو المثل للقيام ببعض الأنشطة والزيارات العائلية، و يمكنك أيضاً تقسيم وقتك للتنزه مع الأبناء ومقابلة الأصدقاء القدامى وزيارة عدد من الأقارب، فستكون اليوم مفعم بالطاقة والحيوية.

على الصعيد الصحى

عانيت من الإحباط فى الفترة الماضية، بسبب عدد من الأحداث التى وقعت بشكل متتابع وأثرت على حالتك المزاجية، تتعافى الآن بشكل تدريجى وتتخلص من قدر كبير من الطاقة السلبية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن تزيد نفقاتك اليوم بشكل كبير، وتشترى عدد من الأشياء عديمة الفائدة، ولا تشعر بخسارتك المالية إلا بعد مرور الوقت، وعليك توخى الحذر فى النواحى المادية فى الفترة القادمة