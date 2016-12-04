حظك اليوم برج الدلو الأحد 4/12/2016.. اضطرابات كبيرة فى محيط العمل بسبب تغير الكواكب

الغيرة والعاصفة والحنان الجارف فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الدلو، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

اضطرابات بسيطة فى محيط العمل، نظراً لتغيرات الكواكب، ولابد أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار اليوم حتى لا تحصد نتيجته عدد من الخسائر التى ستندم عليها لاحقاً.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

وصلت على مرحلة كبيرة من النضج العاطفى، وستتغير رغباتك فى صفات شريك حياة، وستنتقل من الرومانسية السطحية إلى الرومانسية الجادة التى تعتمد على الاقتناع والابتعاد عن الأخذ بالمظاهر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى..

حالتك النفسية حالياً أسوأ من أى وقت مضى، وتستطيع أن تعرف أعراض الاكتئاب التى تمر بها بسهولة، تأكد ان هذه الفترة ستمر وستعود إلى طبيعتك قريباً.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يغتنم الفرصة ويكون صداقات جديدة وعلاقات جديدة، تزيد من قدرته على الخروج من الأزمة النفسية التى يعيش بها الآن بعد مروره بعدد من المشاكل على المستوى المهنى و الشخصى.