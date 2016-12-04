حظك اليوم برج الجدى الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك "الغيرة" تسيطر على علاقتك بالشريك.. وتعاملك بكرم زائد يفسد تماما ميزانيتك

كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الجدى لليوم الأحد 4 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، فالجانب العاطفى "الغيرة" تسيطر على علاقتك بالشريك، والجانب الصحى العلماء ينصحوك أن تسعى دائما لتحسين حالتك المزاجية والبعد تماما عن الضغوط.

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج وجودك فى عملك محط تقدير من قبل الكثيرين فأنت قادر خلال هذه الفترة على العمل بهدوء إلا أن بعض التقلبات المزاجية قد تطرأ عليك فيتقلب مزاجك ، و من المعروف عنك أنك تحب العمل بشكل فردى دون تعليق احد على أى من تصرفاتك او انتقادها.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن "الغيرة" تسيطر على علاقتك بالشريك بنسبة كبيرة، ولأنك تبحث عن الحب فتتجنب ان تضع استراتيجية قوية من اجل تصحيح مسار العلاقة .

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدوا ان الحالة المزاجية مرتبطة تماما بحالتك الصحية ، فعليك أن تسعى دائما لتحسين حالتك المزاجية والبعد تماما عن الضغوط، بل اتجه نحو طريق الاسترخاء .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أن تعاملك بكرم زائد قد يفسد تماما ميزانيتك ، عليك ان تكون أكثر نضجا وتضع خطة محكمة خاصة بالجانب المالى .

خلال هذه الفترة انت تشك فى مدى صدق علاقتك بأحدى أصدقائك لا تتردد فى أخذ خطوات حاسمة قد تغير الكثير فى حياتك.