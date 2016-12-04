حظك اليوم برج الأسد الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل عائلية تحتاج تدخلك الحاسم

نقدم لمولود برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف باعتزازه الشديد بنفسه وحرصه على كرامته ولكنه معروف أيضًا بالذكاء الشديد والقدرة على الإنجاز فى العمل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

تقوم بنجاح بكل مهمة تضطلع بها اليوم وإذا كنت بصدد خوض امتحان تنافسى ستحصل على نتائج إيجابية اليوم واليوم أيضًا مناسب لبدء مناقشات مع رؤسائك حول اتخاذ مسؤوليات جديدة أو الحصول على ترقية.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

من الضرورى أن تكبح سرعة جموحك فى العلاقة العاطفية الخاصة بك لأنك تأخذ العلاقات العاطفية بدرجة اهتمام وتركيز شديدة وقد تندفع لدرجة التهور.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

زيادة مفاجئة فى التوتر فى العمل تنعكس سريعًا على حالتك الصحية وتسبب لك مشاكل كالصداع النصفى والتوتر وارتفاع ضغط الدم ومن أجل تجنب هذا يجب أن تبدا اليوم بالتأمل واليوجا وتقنيات الاسترخاء المختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

قد تواجه بعض القيود من الأسرة وتواجه بعض المشاكل من الأقارب ومهما تجاهلت هذه المشاكل ستزداد تفاقمًا وتحتاج منك إلى تدخل حاسم وسريع.