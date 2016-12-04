حظك اليوم برج السرطان الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه شديد الرومانسية والعاطفية والكرم أيضًا ولكن يعيبه أنه دائمًا ما يتصرف بأبوية وسلطوية مع المحيطين به ودائم النقد وإصدار الملاحظات.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

اليوم تشعر بأنك مثقل بالمشاريع المتعددة فى وقت واحدة وستبدأ يومك متأخر قليلاً وتقع فى حلقة مفرغة من العمل الواحد تلو الآخر ولا تستطيع الإنجاز، لذلك من المهم أن تهتم بتحديد الأولويات لديك وأن تأخذ قسطًا من الراحة إن أمكن.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

أنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وتحاول قدر الإمكان أن تفعل المطلوب منك تجاه الالتزامات مع الأشخاص المرتبطين بك وخاصة شريك حياتك، وهذا من المرجح أن يزيد عليك الضغط لذا تحاول قدر الإمكان الاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حاول أن تمارس الرياضة بانتظام رغم كل الازدحام المسيطر على حياتك، عقلك فى حالة تأهب شديدة ونشط للغاية ولكن كن حذرًا بشأن الأنشطة اليومية فقد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها ستكون طفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

إذا كنت تخطط لمواصلة تعليمك العالى ستتلقى اليوم الكثير من العروض لنفسك وقد تجد منحة دراسية قريبًا ولكن فقط كن حذرًا حين تضع أولوياتك.