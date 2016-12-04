حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رومانسى مع شريك الحياة

يعد برج الثور من الأبراج الترابية التى تتسم بالصبر والطابع المحافظ ورغم ذلك فهو برج عنيد، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والمادى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، وحاول التصدى لقلقهم وتجنب الأخطاء التى ارتكبت فى الماضى.

الثور على الصعيد الصحى :

كنت فى ذروة صحتك الجسدية والعقلية اليوم، كما أن النجاح فى المسابقات الرياضية والمجد لا مفر منه والاجتهاد والتوتر يختفى اليوم. وهناك شعور بالطاقة وعليك الاستفادة منها.

الثور على الصعيد العاطفى :

هذا هو الموقت المناسب للصداقة، وتتطور علاقتك مع شريك الحياة فى ظل عشاء رومانسى ومعه هدية ملفوفة.

توقعات علماء الفلك :

اليوم مناسب لبدء شئ جديد، إذا كنت تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة فاليوم مناسبلبدء علاقة جديدة، بل إنه اليوم الأمثل لذلك حتى لو كان يبدوا كخطوة محفوفة بالمخاطر ولكن عليك أن تتأكد من ما يلزم للقيام بذلك.