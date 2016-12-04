حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية فى الطريق إليك

يعد برج الحمل من الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والتسرع فى الانفعال فأبسط الأشياء تجعله يتعصب رغم طيبة قلبه، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى :

النهج الذى سرت عليه فى هذا الأسبوع سوف يساعدك على تحقيق مكاسب مالية تجنب التلاعب وكن صادق فى كل ما تفعله، وتأكد أن نوعية عملك تتكلم عنك بدلاً من كميته .

الحمل على الصعيد العاطفى :

قد تحدث بعض المشاجرات الخفيفة اليوم مع شريك الحياة، وتأكد أن المشاكل الصغيرة يمكن أن يتم تضخيمها لذا عليك أن لا تترك مجال لحدوث ذلك، كما تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص للأطفال وقضاء وقت ممتع معهم فمن الأفضل أن تذهب للأنشطة العائلية اليوم، وليس أى مخطط رومانسى.

الحمل على الصعيد الصحى :

كنت فى حالة إنكار بشأن بعض الجوانب الصحية من الناحية الجسدية والعقلية، واليوم عليك أن تتعامل مع الأمور بشكل أكثر وضوحاً، لتتجنب المشكلات الصحية فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك :

اغتنم اليوم لتعلم شئ جديد تستلهمه من أحد زملاء العمل، كما أنك سوف يكون لديك نظرة ثاقبة تجاه الآخرين تجعلك أكثر ثقة بالنفس، حاول أن تكون متطوع لوضع خطط ورحلات عائلية إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكان ما.