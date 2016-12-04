حظك اليوم برج العذراء الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص كبيرة فى انتظارك لكن لا تتسرع

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف باستقلاليته الشديدة والذاكرة القوية والعقل التحليلى والقدرة على سبر أغوار الأخرين ومعرفة ما بداخلهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

فرص عمل كبيرة فى انتظارك ولكن لا تتسرع فى اتخاذ القرار وحاول أن تفكر جيدًا ما إذا كانت هذه الخطوة جيدة لمسيرتك المهنية أم لا.

من المرجح أيضًا أن ينسحب واحد من زملائك فى العمل وقد تساعد شخصًا تعرفه بترشيحه لملء هذه الفجوة عن طريقة توصية جادة منك.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

من الضرورى أن تحافظ على كرامتك فى العلاقة العاطفية إذا كنت تريد علاقة صحية وحاول أن تضع حدودًا فى علاقتك قبل أن يتسبب غيابها فى سوء تفاهم كبير بينك وبين شريك حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

فرط النشاط الجسدى لديك اليوم يفرض ضرائبه على جسدك ويمكنك أن تستمتع بحالة النشاط الشديدة لديك ولكن لا تبالغ فى الضغط على جسدك وإلا ستجد نفسك فجأة طريح الفراش، وستواجه آثارًا سلبية شديدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

شخص مسن يمنحك اليوم الكثير من الطاقة والغذاء الفكرى ويساعدك على تحديد اولوياتك واستكشاف مناطق القوة فى شخصيتك ويعلمك أهمية الهدوء وممارسة الصبر، فحاول أن تستفيد منه قدر الإمكان اليوم.