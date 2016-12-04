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حظك اليوم برج العقرب الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك وجود زيارة غير متوقعة من أحد أصدقائك المقربين تضمن لك متعة كبيرة

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك وجود زيارة غير متوقعة من أحد أصدقائك المقربين تضمن لك متعة كبيرة حظك اليوم برج العقرب الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك وجود زيارة غير متوقعة من أحد أصدقائك المقربين تضمن لك متعة كبيرة

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد لليوم الأحد 4 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بالجانب العاطفى عدم استماعك للشريك وإعطاءه الحق فى التعبير عن مشاعره ومخاوفه قد يجعل العلاقة اكثر اضطرابا.

و أكد علماء الفلك انك ستتفاجئ بزيارة احدى اصدقائك المقربين وهو الذى يضمن لك متعة كبيرة .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هذه الفترة ان تعانى من سوء تواصل مع من حولك فى العمل ، فأصبحت غير قادر على التعبير علن افكارك او اراءك و ايضا مشاعرك ، وكل هذا قد يعوق بشكل واضح ادائك فى العمل .

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عدم استماعك للشريك وإعطاءه الحق فى التعبير عن مشاعره ومخاوفه قد يجعل العلاقة اكثر اضطرابا و توترا وهو ما يؤدى بشكل مباشر للمشاحنات.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يصيب رقبتك و ظهرك بالآلام المتكررة وخاصة انك تقضى وقت طويل بالعمل ، الانتباه على صحتك أمر هام لا يمكن تجاهله .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن هناك زيارة غير متوقعه من احدى اصدقائك المقربين وهو الذى يضمن لك متعة كبيرة ، فأنت حقا كنت فى حاجة إلى التحدث إلى شخص يفهم طريقة تفكيرك .


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مصر 365

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