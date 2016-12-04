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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير من تفاصيل حياتك للأفضل

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير من تفاصيل حياتك للأفضل حظك اليوم برج الميزان الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير من تفاصيل حياتك للأفضل

>كتبت رانيا علوى

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الأحد 4 ديسمبر عدد من التوقعات المهمة فى الاصعدة المختلفة ، بالجانب المعنى سيتم تسليط الضوء على مشاركتكم فى تولى الكثير من المهام كذلك الإشادة بأدائك المهنى المتميز. كما أكد العلماء أنك هذه الفترة ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير فى حياتك للأفضل .

 

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك دفعة قوية ستحدث بمجال عملك هذه الأيام حيث سيتم تسليط الضوء على مشاركتكم فى تولى الكثير من المهام بالإضافة الى ادائك المهنى المتميز .

من جهة اخرى علماء الفلك يؤكدون أن اليوم مناسب جدا من اجل إعادة تشغيل أموالك فعليك بأخذ خطوات نحو الاستثمارات دون قلق.

 

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير فى حياتك للأفضل ، فأنت هذه الفترة قادر على اخذ خطوات مهمة و بناء العلاقة بالشكل الذى تفضله ، و أعلم ان خطوات البناء الاولى هى اساس العلاقة ، من جهة اخرى الشريك الجديد يسعر بشكل واضح لأرضائك.

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا ان بدءك مؤخرا نظام صحى جيد هو اهم الخطوات التى أجلتها طويلا ، وعليك ان تختار احدى الاصدقاء لكى يشجعوك على الاستمرار فى هذا الروتين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أنك اذا كنت تريد الأفضل لأبنائك لا تتردد فى ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مستقبلهم.


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مصر 365

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