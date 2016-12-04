حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الأحد 4/12/2016.. مشاكل عائلية تحتاج تدخل حاسم من مواليد الأسد

نقدم حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك للأبراج ليوم الأحد 4 ديسمبر 2016 على الأصعدة المهنية والصحية والعاطفية وبشكل عام يشهد الصعيد المهنى لغالبية الأبراج ازدهارًا ولكن شؤونهم العائلية والعاطفية تحتاج إلى إعادة النظر فيها من جديد.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتلقى عروضًا لمنحة دراسية

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

اليوم تشعر بأنك مثقل بالمشاريع المتعددة فى وقت واحدة وستبدأ يومك متأخر قليلاً وتقع فى حلقة مفرغة من العمل الواحد تلو الآخر ولا تستطيع الإنجاز، لذلك من المهم أن تهتم بتحديد الأولويات لديك وأن تأخذ قسطًا من الراحة إن أمكن.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

أنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وتحاول قدر الإمكان أن تفعل المطلوب منك تجاه الالتزامات مع الأشخاص المرتبطين بك وخاصة شريك حياتك، وهذا من المرجح أن يزيد عليك الضغط لذا تحاول قدر الإمكان الاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

حاول أن تمارس الرياضة بانتظام رغم كل الازدحام المسيطر على حياتك، عقلك فى حالة تأهب شديدة ونشط للغاية ولكن كن حذرًا بشأن الأنشطة اليومية فقد تواجه حوادث غير متوقعة لكنها ستكون طفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

إذا كنت تخطط لمواصلة تعليمك العالى ستتلقى اليوم الكثير من العروض لنفسك وقد تجد منحة دراسية قريبًا ولكن فقط كن حذرًا حين تضع أولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مشاكل عائلية تحتاج تدخلك الحاسم

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

تقوم بنجاح بكل مهمة تضطلع بها اليوم وإذا كنت بصدد خوض امتحان تنافسى ستحصل على نتائج إيجابية اليوم واليوم أيضًا مناسب لبدء مناقشات مع رؤسائك حول اتخاذ مسؤوليات جديدة أو الحصول على ترقية.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

من الضرورى أن تكبح سرعة جموحك فى العلاقة العاطفية الخاصة بك لأنك تأخذ العلاقات العاطفية بدرجة اهتمام وتركيز شديدة وقد تندفع لدرجة التهور.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

زيادة مفاجئة فى التوتر فى العمل تنعكس سريعًا على حالتك الصحية وتسبب لك مشاكل كالصداع النصفى والتوتر وارتفاع ضغط الدم ومن أجل تجنب هذا يجب أن تبدا اليوم بالتأمل واليوجا وتقنيات الاسترخاء المختلفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

قد تواجه بعض القيود من الأسرة وتواجه بعض المشاكل من الأقارب ومهما تجاهلت هذه المشاكل ستزداد تفاقمًا وتحتاج منك إلى تدخل حاسم وسريع.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. فرص كبيرة فى انتظارك لكن لا تتسرع

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

فرص عمل كبيرة فى انتظارك ولكن لا تتسرع فى اتخاذ القرار وحاول أن تفكر جيدًا ما إذا كانت هذه الخطوة جيدة لمسيرتك المهنية أم لا.

من المرجح أيضًا أن ينسحب واحد من زملائك فى العمل وقد تساعد شخصًا تعرفه بترشيحه لملء هذه الفجوة عن طريقة توصية جادة منك.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

من الضرورى أن تحافظ على كرامتك فى العلاقة العاطفية إذا كنت تريد علاقة صحية وحاول أن تضع حدودًا فى علاقتك قبل أن يتسبب غيابها فى سوء تفاهم كبير بينك وبين شريك حياتك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

فرط النشاط الجسدى لديك اليوم يفرض ضرائبه على جسدك ويمكنك أن تستمتع بحالة النشاط الشديدة لديك ولكن لا تبالغ فى الضغط على جسدك وإلا ستجد نفسك فجأة طريح الفراش، وستواجه آثارًا سلبية شديدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

شخص مسن يمنحك اليوم الكثير من الطاقة والغذاء الفكرى ويساعدك على تحديد اولوياتك واستكشاف مناطق القوة فى شخصيتك ويعلمك أهمية الهدوء وممارسة الصبر، فحاول أن تستفيد منه قدر الإمكان اليوم.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك "الغيرة" تسيطر على علاقتك بالشريك.. وتعاملك بكرم زائد يفسد تماما ميزانيتك

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج وجودك فى عملك محط تقدير من قبل الكثيرين فأنت قادر خلال هذه الفترة على العمل بهدوء إلا أن بعض التقلبات المزاجية قد تطرأ عليك فيتقلب مزاجك ، و من المعروف عنك أنك تحب العمل بشكل فردى دون تعليق احد على أى من تصرفاتك او انتقادها.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن "الغيرة" تسيطر على علاقتك بالشريك بنسبة كبيرة، ولأنك تبحث عن الحب فتتجنب ان تضع استراتيجية قوية من اجل تصحيح مسار العلاقة.

الصعيد الصحى لمواليد برج الجدى

علماء الفلك يؤكدوا ان الحالة المزاجية مرتبطة تماما بحالتك الصحية ، فعليك أن تسعى دائما لتحسين حالتك المزاجية والبعد تماما عن الضغوط، بل اتجه نحو طريق الاسترخاء .

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

يتوقع علماء الفلك أن تعاملك بكرم زائد قد يفسد تماما ميزانيتك ، عليك ان تكون أكثر نضجا وتضع خطة محكمة خاصة بالجانب المالى.

خلال هذه الفترة انت تشك فى مدى صدق علاقتك بأحدى أصدقائك لا تتردد فى أخذ خطوات حاسمة قد تغير الكثير فى حياتك .

حظك اليوم برج العقرب الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك وجود زيارة غير متوقعة من أحد أصدقائك المقربين تضمن لك متعة كبيرة

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هذه الفترة ان تعانى من سوء تواصل مع من حولك فى العمل ، فأصبحت غير قادر على التعبير علن افكارك او اراءك و ايضا مشاعرك ، وكل هذا قد يعوق بشكل واضح ادائك فى العمل .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن عدم استماعك للشريك وإعطاءه الحق فى التعبير عن مشاعره ومخاوفه قد يجعل العلاقة اكثر اضطرابا و توترا وهو ما يؤدى بشكل مباشر للمشاحنات.

الصعيد الصحى لمواليد برج العقرب

علماء الفلك يؤكدوا ان الجلوس بطريقة غير صحيحة قد يصيب رقبتك و ظهرك بالآلام المتكررة وخاصة انك تقضى وقت طويل بالعمل ، الانتباه على صحتك أمر هام لا يمكن تجاهله .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك أن هناك زيارة غير متوقعه من احدى اصدقائك المقربين وهو الذى يضمن لك متعة كبيرة، فأنت حقا كنت فى حاجة إلى التحدث إلى شخص يفهم طريقة تفكيرك.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 4-12-2016.. يتوقع علماء الفلك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير من تفاصيل حياتك للأفضل

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج هناك دفعة قوية ستحدث بمجال عملك هذه الأيام حيث سيتم تسليط الضوء على مشاركتكم فى تولى الكثير من المهام بالإضافة الى ادائك المهنى المتميز .

من جهة اخرى علماء الفلك يؤكدون أن اليوم مناسب جدا من اجل إعادة تشغيل أموالك فعليك بأخذ خطوات نحو الاستثمارات دون قلق.

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أنك ستدخل علاقة عاطفية جديدة ستغير الكثير فى حياتك للأفضل ، فأنت هذه الفترة قادر على اخذ خطوات مهمة و بناء العلاقة بالشكل الذى تفضله ، و أعلم ان خطوات البناء الاولى هى اساس العلاقة ، من جهة اخرى الشريك الجديد يسعر بشكل واضح لأرضائك.

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدوا ان بدءك مؤخرا نظام صحى جيد هو اهم الخطوات التى أجلتها طويلا ، وعليك ان تختار احدى الاصدقاء لكى يشجعوك على الاستمرار فى هذا الروتين .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أنك اذا كنت تريد الأفضل لأبنائك لا تتردد فى ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين مستقبلهم.

برج القوس حظك اليوم الأحد 4/12/2016.. تقترب من الدخول فى علاقة عاطفية جديدة

برج القوس على الصعيد المهنى..

تواجه صعوبة فى تحقيق أهدافك اليوم، اذهب إلى الأماكن التى لم تكتشفها من قابل، واختر لنفسك طريقك الخاص الذى لا يشاركك فيه أحد حتى لا تشوش تخطيطك.

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

أنت بصدد الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، عليك أن تتعلم من أخطائك السابقة ولا تدع العلاقة هذه المرة تفسدها طريقتك الخاطئة فى التعامل مع الحبيب.

على الصعيد الصحى..

تدخل اليوم فى صدام مع أمراضك المزمنة التى تعادى منها، إن كنت ممن يعانون من مرض السكرى فعليك تجنب الانفعال و تناول الوجبات الدسمة والسكريات الكثيرة حتى يمر هذا اليوم بسلام.

توقعات علماء الفلك لمولود القوس..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يفيق من مرحلة المغامرة التى عاشها فى الفترة الماضية، وعلى مولود القوس أن يختار لنفسه الطريق الصحيح والتخطيط الجيد لأهدافه المستقبلية دون الحاجة إلى المجازفات غير المحسوبة.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 4/12/2016..اضطرابات كبيرة فى محيط العمل بسبب تغير الكواكب

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى..

اضطرابات بسيطة فى محيط العمل، نظراً لتغيرات الكواكب، ولابد أن تحرص على عدم اتخاذ أى قرار اليوم حتى لا تحصد نتيجته عدد من الخسائر التى ستندم عليها لاحقاً.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

وصلت على مرحلة كبيرة من النضج العاطفى، وستتغير رغباتك فى صفات شريك حياة، وستنتقل من الرومانسية السطحية إلى الرومانسية الجادة التى تعتمد على الاقتناع والابتعاد عن الأخذ بالمظاهر.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى..

حالتك النفسية حالياً أسوأ من أى وقت مضى، وتستطيع أن تعرف أعراض الاكتئاب التى تمر بها بسهولة، تأكد ان هذه الفترة ستمر وستعود إلى طبيعتك قريباً.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يغتنم الفرصة ويكون صداقات جديدة وعلاقات جديدة، تزيد من قدرته على الخروج من الأزمة النفسية التى يعيش بها الآن بعد مروره بعدد من المشاكل على المستوى المهنى و الشخصى.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 4 /12/2016.. اليوم مناسب للقيام بزيارات عائلية

على الصعيد المهنى..

تتعامل مع مهنتك بجدية شديدة، ورغم ذلك لديك رغبة فى تركها والاتجاه للعمل فى المجال الفنى، وقد تتثنى أمامك عدد من الفرص فى الفترة القادمة، أنت تميل إلى الأعمال الفنية و الأدبية وربما يكون تغيير مسارك المهنى فى صالحك.

على الصعيد العاطفى..

اليوم هو المثل للقيام ببعض الأنشطة والزيارات العائلية، و يمكنك أيضاً تقسيم وقتك للتنزه مع الأبناء ومقابلة الأصدقاء القدامى وزيارة عدد من الأقارب، فستكون اليوم مفعم بالطاقة والحيوية.

على الصعيد الصحى

عانيت من الإحباط فى الفترة الماضية، بسبب عدد من الأحداث التى وقعت بشكل متتابع وأثرت على حالتك المزاجية، تتعافى الآن بشكل تدريجى وتتخلص من قدر كبير من الطاقة السلبية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن تزيد نفقاتك اليوم بشكل كبير، وتشترى عدد من الأشياء عديمة الفائدة، ولا تشعر بخسارتك المالية إلا بعد مرور الوقت، وعليك توخى الحذر فى النواحى المادية فى الفترة القادمة

حظك اليوم برج الثور ليوم الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يوم رومانسى مع شريك الحياة

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يمكنك تحسين العمل الفردى الخاص بك إذا كنت فى حالة تأهب ويقظة حول ما يفعله الآخرون، وحاول التصدى لقلقهم وتجنب الأخطاء التى ارتكبت فى الماضى.

الثور على الصعيد الصحى :

كنت فى ذروة صحتك الجسدية والعقلية اليوم، كما أن النجاح فى المسابقات الرياضية والمجد لا مفر منه والاجتهاد والتوتر يختفى اليوم. وهناك شعور بالطاقة وعليك الاستفادة منها.

الثور على الصعيد العاطفى :

هذا هو الموقت المناسب للصداقة، وتتطور علاقتك مع شريك الحياة فى ظل عشاء رومانسى ومعه هدية ملفوفة.

توقعات علماء الفلك :

اليوم مناسب لبدء شئ جديد، إذا كنت تفكر فى تغيير وظيفة أو مهنة فاليوم مناسبلبدء علاقة جديدة، بل إنه اليوم الأمثل لذلك حتى لو كان يبدوا كخطوة محفوفة بالمخاطر ولكن عليك أن تتأكد من ما يلزم للقيام بذلك.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الأحد 4/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. مكاسب مالية فى الطريق إليك

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى :

النهج الذى سرت عليه فى هذا الأسبوع سوف يساعدك على تحقيق مكاسب مالية تجنب التلاعب وكن صادق فى كل ما تفعله، وتأكد أن نوعية عملك تتكلم عنك بدلاً من كميته .

الحمل على الصعيد العاطفى :

قد تحدث بعض المشاجرات الخفيفة اليوم مع شريك الحياة، وتأكد أن المشاكل الصغيرة يمكن أن يتم تضخيمها لذا عليك أن لا تترك مجال لحدوث ذلك، كما تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص للأطفال وقضاء وقت ممتع معهم فمن الأفضل أن تذهب للأنشطة العائلية اليوم، وليس أى مخطط رومانسى.

الحمل على الصعيد الصحى :

كنت فى حالة إنكار بشأن بعض الجوانب الصحية من الناحية الجسدية والعقلية، واليوم عليك أن تتعامل مع الأمور بشكل أكثر وضوحاً، لتتجنب المشكلات الصحية فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك :

اغتنم اليوم لتعلم شئ جديد تستلهمه من أحد زملاء العمل، كما أنك سوف يكون لديك نظرة ثاقبة تجاه الآخرين تجعلك أكثر ثقة بالنفس، حاول أن تكون متطوع لوضع خطط ورحلات عائلية إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكان ما.