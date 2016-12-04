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نور الشربينى: واجهنا منتخبات "صعبة" ببطولة العالم للإسكواش

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نور الشربينى: واجهنا منتخبات "صعبة" ببطولة العالم للإسكواش نور الشربينى: واجهنا منتخبات "صعبة" ببطولة العالم للإسكواش

>كتب أحمد طارق

أعربت نور الشربينى، بطلة العالم ومنتخب للإسكواش، عن سعادتها، بالتتويج بكأس بطولة العالم للفرق والتى توج بها المصرى بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى بنتيجة 2 / 1 فى نهائى البطولة التى أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وأوضحت نور، خلال تصريحاتها لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار " أن المنتخب المصرى واجه منتخبات كبرى وصعبة جداً، بداية من دور الـ8، حتى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

 

أضافت لاعبة المنتخب الوطنى للإسكواش، أن عزف النشيد الوطنى فى الدول الأوروبية، أكبر المكاسب من حصد الألقاب، مشيرة إلى أن البعثة ستعود من فرنسا، غداً الأحد.


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