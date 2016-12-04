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محمود مشالى: 700 مليون جنيه قيمة إيجار مول الاتحاد السكندرى لمدة 20 عاما

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محمود مشالى: 700 مليون جنيه قيمة إيجار مول الاتحاد السكندرى لمدة 20 عاما محمود مشالى: 700 مليون جنيه قيمة إيجار مول الاتحاد السكندرى لمدة 20 عاما

>الإسكندرية - محمد الجزار

انتعشت خزينة نادى الاتحاد السكندرى بـ4 ملايين بعد توقيع عقد إيجار المول الذى سيتم إنشاؤه داخل النادى والذى يمتد لمدة 20 عاما بعد توقيع العقود بين زعيم الثغر والمستثمر.

وأعلن محمود مشالى أن عهد الديون قد انتهى بعد تأجير مول داخل النادى وبدء عهد جديد فى تحقيق الأحلام داخل القلعه الخضراء.

وأكد مشالى أن مجلسنا محظوظ لانتهاء الاتفاق على إنشاء المول فى عهده خاصة وان جميع المجالس السابقة عملت على بناء المول بسور النادى وجاء انهاء الاتفاق والحصول على 4 ملايين جنيه كدفعة تعاقد ليؤكد أن مجلسناً محظوظ.

وأشار إلى أنه كان متفائلا ولم يفقد الأمل من إنهاء الاتفاق وأن تسليم الأرض الجديدة للنادى بأرض الغابة الترفيهية وإنشاء الملاعب وتطوير المبنى الاجتماعى وإنشاء المول كانت أقصى أحلامه إلا أنها تحققت جمعيا فى موسم واحد.

وتابع قائلاً إن أى نادٍ شعبى الموارد هى المقياس الأساسى لتحديد هوية النادى لتحقيق أحلامه وبدء تحصيل الموارد من العضويات الجديدة وإيراد المول من شأنه أن يعود بالنفع على مسيرة القلعة الخضراء.

وأوضح أن ايرادات النادى من المول على مدار حق الانتفاع لمدة 20 سنة ستصل إلى 700 مليون جنيه وهى كفيلة بتحقيق احلام جماهير الاتحاد.

وتمنى أن يحقق طوح جماهير سيد البلد ولكننا كنا نتعامل مع واقع وهناك اختلاف بين الطموح والواقع وهذا هو الفرق بين الجماهير والادارة.

وشدد على تمسك مجلس الاتحاد باستمرار مهاجم الفريق كاسونجو حتى نهاية الموسم وأنه لا توجد أى مفاوضات من قريب أو بعيد مع أى نادى داخل أو خارج لبيعه حتى الآن بل على العكس مجلس الإدارة قام بالاتفاق على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بمهاجم أفريقى وجارى الاتفاق على التدعيم بمدافعين على أعلى مستوى لتحقيق رغبات الجهاز الفنى والذى أكد ثقة مجلس الإدارة فيه وأنه مستمر مع الفريق لنهاية الموسم.


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