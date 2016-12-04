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انتشار القمامة بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر

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انتشار القمامة بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر انتشار القمامة بمنطقة الامتداد العمرانى برأس البر

>دمياط-معتز الشربينى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" صور الوجه الآخر لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، حيث انتشار رعاة الأغنام فى منطقة الامتداد العمرانى والشاليهات ووجود خيم بالقرب من المنشآت والمبانى، وتجول للحيوانات والمواشى بين العشش بخلاف تراكم أكوام كبيرة من القمامة على جانبى الطريق بصورة ملفتة للأنظار.

يذكر أن هذه المنطقة هى الامتداد الطبيعى لمدينة رأس البر وتضم مناطق سكنية متعددة ونوادى ومستشفى اليوم الواحد ومصيف رأس البر زمان.

من جانبه قال محسن عزيز رئيس مدينة رأس البر: إن وجود رعاة الأغنام فى هذه المنطقة أمر قديم قبل أن يمتد العمران لها، لأنها منطقة كانت تمثل نهاية مصيف رأس البر، ولكن مع التطور والامتداد العمرانى أصبح من الصعب تواجدهم بهذه المنطقة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية برأس البر أجرت عدة لقاءات معهم للرحيل ولكن دون جدوى، وتم إعداد مذكرة للعرض على اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط للتنسيق مع قسم شرطة رأس البر والوحدة المحلية برأس البر لشن حملة إزالة موسعة وإعادة تطوير المنطقة ونظافتها، مؤكدا أن تراكم أكوام القمامة نتيجة بقيام هؤلاء الأعراب بالتجول داخل راس البر بتروسيكلات وجمع القمامة ونقلها إلى هذه المنطقة لاستغلالها كغذاء للمواشى.


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