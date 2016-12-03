قيادة الجيش السوري تدعو سكان أحياء شمال شرقي حلب بالعودة إلى منازلهم

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، سكان أحياء شمال شرقي حلب بالعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش السيطرة عليها وتأمينها.

وذكر بيان القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت طبقا لقناة “روسيا اليوم”، “ندعو الأخوة المواطنين سكان الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة حلب للعودة إلى منازلهم بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى تلك الأحياء وباشرت مؤسسات الدولة بإعادة تأهيلها.

وعاد خلال اليومين الماضيين مئات العائلات إلى منازلها في مساكن هنانو بعد أن أعاد الجيش السيطرة عيها بالتوازي مع استمرار الجهات المعنية تأهيل المرافق والخدمات فيها.

وأكد محافظ حلب حسين دياب، أن جميع المؤسسات الخدمية تعمل على مدار الساعة لإعادة ترميم وإصلاح ما خربته التنظيمات المسلحة في المدينة، لافتا إلى ضرورة الاستنفار الكامل لتقديم جميع الخدمات إلى الأحياء التي أعاد إليها الجيش والقوات المسلحة الأمن والاستقرار لتسهيل عودة الأهالي.

أ ش أ