أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأربعاء عرض فيلم “فى يوم” بسينما زاوية بوسط البلد

Google+ Print

unnamed (16)

تبدأ سينما زاوية بوسط القاهرة يوم الأربعاء 7 ديسمبر ولمدة أسبوع عروض فيلم” فى يوم” من تأليف وإخراج كريم شعبان، يروى الفيلم قصة ستة أشخاص فقدوا الأمل والكرامة والإحساس بالأمان، بل والحياة بأكملها أثناء سعيهم لحياة كريمة، وقد عرض الفيلم فى الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصل على شهادة تقدير من المهرجان.

سيقام العرض الأول للفيلم يوم الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساءً في سينما زاوية ويليه نقاش مع المخرج.

الفيلم من بطولة عدد كبير من الشباب وهم على قنديل، ونادين اميل، ورأفت بيومى، وفاطمة كمال، ووفيق أبو السعود، ولانا مشتاق، ومصطفى درويش، ونورا سعفان، وسيناريو وحوار شادى عاطف وسامح خيرى، وتصوير هابى خليل، وتوزيع زاوية للتوزيع السينمائى، واستغرق تصويره ثلاث سنوات كاملة.

الجدير بالذكر أن المخرج كريم شعبان كان له تجربة فيلم قصير بعنوان “ايه العبارة “ولعب بطولته الفنان فتحى عبد الوهاب.

يذكر أن مبادرة زاوية بسينما أوديون فى وسط البلد أطلقتها شركة ” أفلام العالمية (يوسف شاهين)” فى مارس ٢٠١٤ لتكون أول دار عرض للسينما البديلة فى مصر، وينقسم برنامجها ما بين العروض السينمائية و الفعاليات, ويشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة، منها أفلام قصيرة و تسجيلية وروائية وتجريبية.

unnamed (17)

unnamed (18)

unnamed (19)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة