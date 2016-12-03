الأربعاء عرض فيلم “فى يوم” بسينما زاوية بوسط البلد

تبدأ سينما زاوية بوسط القاهرة يوم الأربعاء 7 ديسمبر ولمدة أسبوع عروض فيلم” فى يوم” من تأليف وإخراج كريم شعبان، يروى الفيلم قصة ستة أشخاص فقدوا الأمل والكرامة والإحساس بالأمان، بل والحياة بأكملها أثناء سعيهم لحياة كريمة، وقد عرض الفيلم فى الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وحصل على شهادة تقدير من المهرجان.

سيقام العرض الأول للفيلم يوم الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساءً في سينما زاوية ويليه نقاش مع المخرج.

الفيلم من بطولة عدد كبير من الشباب وهم على قنديل، ونادين اميل، ورأفت بيومى، وفاطمة كمال، ووفيق أبو السعود، ولانا مشتاق، ومصطفى درويش، ونورا سعفان، وسيناريو وحوار شادى عاطف وسامح خيرى، وتصوير هابى خليل، وتوزيع زاوية للتوزيع السينمائى، واستغرق تصويره ثلاث سنوات كاملة.

الجدير بالذكر أن المخرج كريم شعبان كان له تجربة فيلم قصير بعنوان “ايه العبارة “ولعب بطولته الفنان فتحى عبد الوهاب.

يذكر أن مبادرة زاوية بسينما أوديون فى وسط البلد أطلقتها شركة ” أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين)” فى مارس ٢٠١٤ لتكون أول دار عرض للسينما البديلة فى مصر، وينقسم برنامجها ما بين العروض السينمائية و الفعاليات, ويشمل مختارات سينمائية عديدة من دول مختلفة، منها أفلام قصيرة و تسجيلية وروائية وتجريبية.