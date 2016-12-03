وفد من عمداء وأساتذة كليات الطب يتفقد مستشفى العريش العام

تفقد وفد من عمداء وأساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة والمنصورة والزقازيق اليوم مستشفى العريش العام يرافقهم وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء واللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء

> وقاموا بتفقد جميع أقسام المستشفى بما فيها دار الضيافة وقاعة المؤتمرات.

ولم يفصح الوفد الذى اجتمع مع السكرتير العام عقب انتهاء جولتهم عن سبب الزيارة.

وأكد السكرتير العام اللواء سامح عيسى أن هناك بعض القرارات التى تم اتخاذها والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الطبى بمستشفيات العريش.

وأضاف اللواء سامح أن الوفد اطمئن على الإمكانيات والمعدات الموجوده داخل مستشفى العريش تمهيدًا لتزويد المستشفى بالمعدات اللازمة لإجراء كافة العمليات.

وأصدر الوفد قرارًا بإرسال استشاريين إلى مستشفى العريش بشكل يومى من مختلف كليات الطب.