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جامعة المنصورة تطور الورقة الإمتحانية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات

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جامعة المنصورة تطور الورقة الإمتحانية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات جامعة المنصورة تطور الورقة الإمتحانية لقياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات

فى إطار تطوير الورقة الإمتحانية للطلاب للتتوافق مع المعايير العالمية بما يضمن المساواة بين طلاب الكليات المختلفة .

قرر مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وضع بعض المعايير الخاصة بالعملية الإمتحانية لطلاب الجامعة بمختلف أنواعها النظرية و الشفهية و العملية و الإكلينيكية وفقا لمعايير الجودة وضمانا لقياس مدى إستيعاب وفهم الطلاب للمقررات الدراسية التى يتلقونها داخل الجامعة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتطبيق معايير الجودة فى الورقة الإمتحانية فى الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى 2015- 2016

وتم تحليل الورقة الإمتحانية من خلال اللجنة المشكلة لذلك وتم عرض النتائج على مجلس الجامعة ومن ثم قامت وحدة ضمان الجودة بالجامعة بإعطاء مجموعة من الدورات التدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس لرفع مستوى كفائتهم فى طرق تقويم الطلاب وجارى الآن عمل نظام الكترونى موحد لتقييم الورقة الإمتحانية.

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