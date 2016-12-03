بالصور.. محمد صلاح يحصل على حذاء جديد بعد تعرضه للإصابة

كتب محمد مصطفى

نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى ونادى روما الإيطالى، صورة له حاملاً حذائه الجديد عبر حسابه الرسمى على "انستجرام".

وحصل صلاح، على أحدث حذاء رياضة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى الملابس الرياضية، لينضم لقائمة طويلة من نجوم كرة القدم فى العالم ممن يمتلكوا الحذاء نفسه، منهم كريم بنزيما، ومارسيلو نجمى نادى ريال مدريد الإسبانى.

يذكر أن نادى نادى روما الإيطالى أعلن أمس الجمعة، غياب المهاجم المصرى محمد صلاح عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها فى "الكاحل الأيمن"، خلال مشاركته فى تدريبات الفريق الأربعاء الماضى.

كان محمد صلاح خضع لفحوصات جديدة أمس، الجمعة، لتحديد فترة غيابه الفعلية عن الملاعب، علماً بأن روما يستعد لمواجهة لاتسيو غدا الأحد، بملعب "الأولمبيكو" فى "ديربى العاصمة"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".