أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم 3 / 12 / 2016 السبت والتى جاء فى مقدمتها، ملتقى إعلامى بالجبلاية الأربعاء المقبل لمناقشة أزمة التحكيم، كوبر فضل التاريخ والبقاء فى مصر عن أموال الصين والخليج.

يفتتح هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى الثانية عشر ظهر الأربعاء المقبل، الملتقى الإعلامى الشهرى للاتحاد بقاعة المؤتمرات بمبنى الجبلاية، ويقام الملتقى الأول تحت عنوان "التحكيم المصرى.. ما له وما عليه".

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر أن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب رفض العروض، التى تلقاها مؤخراً من أندية صينية وخليجية وإيطالية وفضل البقاء مع الفراعنة.

أنهى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد، الأزمة التى نشبت بين أحد ضباط وزارة الداخلية ومحمد نجل فايز أبو خضرة عضو البرلمان عن دائرة بلبيس خلال مباراة الشرقية والأهلى فى الدورى الممتاز التى شهدت فوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة.

تأكد غياب النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان ضمن الأسبوع الرابع عشر للدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بملعب أسوان.

حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على الداخلية بثلاثية نظيفة فى المباراة التى تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف شيكابالا وأحمد رفعت وباسم مرسى.

تسلم الأسطورة المصرية عمرو شبانة المدير الفنى لمنتخب سيدات الاسكواش كأس بطولة العالم للفرق والتي توج بها المنتخب المصرى بعد تغلبه على نظيره الإنجليزى بنتيجة 2 / 1 فى نهائى البطولة التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

تقرر إقامة مباراة الأهلى والمصرى المقرر لها 18 ديسمبر باستاد برج العرب فى الجولة الـ16 للدورى الممتاز.

ومن المقرر أن تخطر لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين الناديين بإقامة المباراة ببرج العرب.