أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 12 / 2016

حلمى: راض عن الأداء وجميع اللاعبين سيكون لهم دور فى المباريات المقبلة

أعرب محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك عن سعادته بالفوز الأول له بعد عودته لتولى القيادة الفنية، أمام الداخلية بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز .

وعبر المدير الفنى لنادى الزمالك عن رضاه التام على أداء الأبيض فى مباراة اليوم قائلاً: "بحمد ربنا على الفوز الزمالك فى مباراة اليوم.. راضٍ عن الأداء كبداية جيدة".

وأشار المدير الفنى لنادى الزمالك إلى أن الأبيض لديه عدد من اللاعبين تستطيع حصد البطولات، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيكون لهم دور فى المباريات المقبلة، وموضحًا أن أهم شىء بالنسبة له هو ثبات المستوى.