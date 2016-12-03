أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 12 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تحقيق الفريق لأول انتصار فى الولاية الثانية لمحمد حلمى أمام الداخلية فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع الـ13 بالدورى.
الزمالك يدك الداخلية بثلاثية نظيفة فى أول قيادة لمحمد حلمى
حقق نادى الزمالك فوزًا مستحقًا على الداخلية بثلاثية نظيفة فى المباراة التى تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف شيكابالا وأحمد رفعت وباسم مرسى.
بهذه النتيجة وصل رصيد نادى الزمالك للنقطة 21 فى المركز السادس فيما توقف الداخلية عند 9 نقاط فى المركز الـ14 بجدول الدورى، حيث حقق الأبيض أول انتصار له تحت القيادة الفنية الجديدة محمد حلمى.
تأكد غياب النيجيرى ستانلى مهاجم نادى الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان ضمن الأسبوع الرابع عشر للدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بملعب أسوان وتعرض ستانلى للإصابة بكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مباراة نادى الزمالك والداخلية.
حلمى: راض عن الأداء وجميع اللاعبين سيكون لهم دور فى المباريات المقبلة
أعرب محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك عن سعادته بالفوز الأول له بعد عودته لتولى القيادة الفنية، أمام الداخلية بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ13 من عمر الدورى الممتاز .
وعبر المدير الفنى لنادى الزمالك عن رضاه التام على أداء الأبيض فى مباراة اليوم قائلاً: "بحمد ربنا على الفوز الزمالك فى مباراة اليوم.. راضٍ عن الأداء كبداية جيدة".
وأشار المدير الفنى لنادى الزمالك إلى أن الأبيض لديه عدد من اللاعبين تستطيع حصد البطولات، مشددًا على أن جميع اللاعبين سيكون لهم دور فى المباريات المقبلة، وموضحًا أن أهم شىء بالنسبة له هو ثبات المستوى.
قرر محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الأحد عقب مواجهة الداخلية اليوم ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع الرابع عشر للدورى الممتاز.
ستانلى: إصابتى خفيفة ومستوى الزمالك فى تطوّر مستمر
طمأن النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك جماهير فريقه على إصابته فى مباراة الداخلية التى أقيمت اليوم فى الدورى، وانتهت لصالح الأبيض بثلاثية نظيفة، قائلاً إنها إصابة خفيفة وتوقع العودة السريعة لتدريبات الفريق خلال 3 أيام.
يذكر أن الدكتور مصطفى المنيرى قال فى تصريحاته عقب المباراة، إن المهاجم النيجيرى سيغيب عن اللقاء القادم أمام أسوان فى الدورى والمقرر إقامته الخميس المقبل بسبب كدمة فى العضلة الأمامية.
وأعرب ستانلى خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، عن رضاه على أداء ناديه، وأنه يقدم أداء جيدًا بالرغم من التغيرات الكثيرة فى صفوف الفريق.
وقال إن المدير الفنى محمد حلمى سيعقد اجتماعًا مع عناصر الفريق لتصحيح الأخطاء خلال أول تدريب بعد الحصول على راحة سلبية غدًا الأحد.
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