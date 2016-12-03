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المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتقرير توضيحي حول صفقة الغواصات الألمانية

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المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتقرير توضيحي حول صفقة الغواصات الألمانية المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتقرير توضيحي حول صفقة الغواصات الألمانية

بنيامين-نتنياهو

طالب النائب في الكنيست نحمان شاي – عن حزب المعسكر الصهيوني المعارض – رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، بطرح تقرير توضيحي على الكنيست فورا عقب الكشف الإعلامي عن أن إيران تملك نحو 5% من أسهم شركة تيسنكروب الألمانية التي تزود الجيش بالغواصات والسفن.

ورأى شاي – في بيان أورده راديو “صوت إسرائيل” اليوم السبت – أن من حق الجمهور الإسرائيلي الحصول على التوضيحات والشفافية في صفقة الغواصات الأخيرة التي تبلغ قيمتها ستة مليارات شيكل، منوها إلى أن دافعي الضرائب في إسرائيل هم الذين يمولونها.

وتساءل النائب المعارض “هل أصبحت إيران تشارك إسرائيل أسرار المنظومات القتالية التي قد تستهدفها”.

يذكر أن ثمة شبهات فساد تحوم حول صفقة شراء ثلاث غواصات ألمانية الصنع بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن شمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل الوكيل المحلي لمجموعة ألمانية والتي من المقرر أن تبني هذه الغواصات، في الوقت الذي أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية معارضتها لتلك الصفقة.

أ ش أ

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