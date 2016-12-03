ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالمعادى

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة من تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعادى من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات مكون من محمد خ ز22 سنة عاطل ومقيم بالمعصرة وسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما سرقة سيارة بالمعادى ،ومحمود ح م 23 سنة عاطل ومقيم بالمعصرة دون سوابق .

لقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ،وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات .

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة وبقيادة رئيس مباحث قسم المعادى ضبطوا أثناء قيادتهم سيارة سوزوكى مبلغ بسرقتها ملك لـ سيد ف م 46 سنة موظف ومقيم بدائرة مصر القديمة .

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع و أثناء تطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب حادثى سرقة بذات الإسلوب وتخليهما عنهما بالطريق العام عقب فشلهما فى التوصل للمجنى عليهما لمساومتهما على إعادة السيارات مقابل مبالغ مالية .

سرقة السيارة رقم و ن ع 675 ماركة سوزوكى فان موديل 2010م بلاغ محمد أ ع 28 سنة سائق ومقيم ـ دائرة قسم شرطة 15 مايو، والمحرر بشأنها المحضر رقم 12319 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 5/8/2016م ،والمعثور عليها بمنطقة حدائق حلوان بتاريخ 25/8/2016م .

سرقة السيارة رقم س م ص ربع نقل ماركة شيفروليه موديل 2011م خضراء اللون بلاغ مرزوق س ح 55 سنة صاحب شركة ومقيم دائرة القسم ،والمحرر بشأنها المحضر رقم 9241 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 5/6/2016م والمعثور عليها بمنطقة حدائق حلوان بتاريخ 15/6/2016م.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهما .