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الروائي الكسندر جاردين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

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الروائي الكسندر جاردين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية الروائي الكسندر جاردين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية

ألكسندر جاردين

أعلن الكاتب والسينمائي ألكسندر جاردين السبت نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2017 وذلك “لإعادة السلطة” للمواطنين.

وسيكون الكاتب وهو مؤسس الحركة التي ولدت حديثا “بيت المواطنين” وجمعية “بلو بلان زيبر”، مرشحا عن نداء حركات المواطنين وهو ائتلاف من ست منظمات.

وبحسب فرانس برس قال جاردين لفرانس برس إنه في فرنسا “لم يعد ثمة وجود للمواطن، كما أن المناطق لم تعد موجودة في النقاش السياسي (..) ان ما نستمع إليه هو الأحزاب المركزية وتكنوقراط باريس”.

وابدى تفاؤله بالحصول على تزكية 500 شخصية منتخبة للمشاركة في الاقتراع.

وكان الكسندر جاردين اسس قبل ثلاث سنوات حركة المواطنة “بلو بلان زيبر” التي تدعو المجتمع المدني الى “اخذ الامور بيده” ويدعو الى تحركات ملموسة لحل كافة المشاكل على غرار العمل والسكن.

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