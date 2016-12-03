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بركات ينضم لـdmc.. أديب يقدم” كل يوم جمعة”..8 برامج جديدة لـON SPORT بينها برنامج مشترك مع أبوظبي‎

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجًا جديدًا على شاشة ON E، يحمل عنوانًا ” كل يوم جمعة” وتدور فكرة البرنامج حول برنامج ترفيهي يستضيف كبار نجوم الغناء في الوطن العربي..للمزيد

 

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