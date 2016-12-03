بركات ينضم لـdmc.. أديب يقدم” كل يوم جمعة”..8 برامج جديدة لـON SPORT بينها برنامج مشترك مع أبوظبي‎

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يقدم الإعلامي عمرو أديب برنامجًا جديدًا على شاشة ON E، يحمل عنوانًا ” كل يوم جمعة” وتدور فكرة البرنامج حول برنامج ترفيهي يستضيف كبار نجوم الغناء في الوطن العربي..للمزيد



> تعلن وكالة بروموميديا خلال الحفل المنظم مساء اليوم، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، عن حصول الوكالة على الحقوق الحصرية لإعلانات الـout doors اعتبارًا من يناير 2017..للمزيد

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> تعرض قناتي ONsport و تلفزيون أبو ظبي، برنامج ” القاهرة أبو ظبي” على القناتين، ويقدمه الإعلامي يعقوب السعدي، في إطار البرتوكول الموقع بين الشبكتين..للمزيد

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> تعرض قناة ON E، الموسم الثاني من برنامج ” Arab Casting” حصريًا على شاشتها..للمزيد

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> تنشر وكالة ONA تفاصيل الخريطة البرامجية الجديدة لقناة ON SPORT ، على مدار عام 2017..للمزيد

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> أعلن الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج “المقصورة” على شاشة dmc sport، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، انضمام محمد بركات قريبًا إلى القناة، لتقديم الاستوديو التحليلي لبرنامج “المقصورة”..للمزيد

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> تقدم الفنانة بشرى مساء اليوم، حفل بروموميديا المنظم للاحتفال بمناسبة مرور ١٠ سنوات على إنشاء الوكالة الإعلانية بالسوق المصري..للمزيد

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> سجلت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج “صاحبة السعادة” على CBC، حلقة مع مقدمي برنامج “روق يومك” محمد نشأت وشيماء حافظ، والذي يبث على راديو 90 90، ومن المقرر إذاعة الحلقة الثلاثاء المقبل..للمزيد

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> سلم المؤلف حسان دهشان، الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل “طاقة نور”، بطولة النجم هانى سلامة، والمقرر أن يخوض به المنافسة فى السباق الرمضانى المقبل2017، والذى يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة..للمزيد

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> يناقش الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج”حوار القاهرة” المذاع على شاشة “سكاي نيوز عربية”، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً في الفقرة الأولى “قوافل الشتاء.. إنجاز بلا حدود”..للمزيد

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