حسين فهمي يتجول في شوارع “مراكش”.. ويلقي الضوء على “القفاطين” و”الكسكسي”‎

استعرض الفنان حسين فهمي مدينة مراكش المغربية ومالها من غموض وجمال دهشة، وأجرى فهمي جولة في شوارعها وأهم معالم المدينة وعلى رأسها ساحة “مسجد الفنا”، والتي اعتبرها أنها تجمع خليط غريب وممتع لا يوجد له نظير في العالم إلا في تلك الساحة.

وتابع فهمي خلال برنامج “زمن”، على فضائية “الغد” الإخبارية، جولته قائلا إن تلك المدينة تجعلك تعيش في قصص ألف ليلة وليلة، إذ تمتاز الساحة بوجود الحكاواتية الذي يحكون قصص الأساطير والتراث، وبجانبهم رواة السيرة النبوية، أيضا مروضو الأفاعي والبهلوانات والعرافين والموسيقيين، والأزياء المتنوعة بين المعاصر والتراثي.

وأشار فهمي إلى أن منظمة اليونسكو اعتبرت تلك الساحة “ساحة تراث إنساني”، لأنها شكلت تجمع للحكاويين ومروضي الأفاعي والقرود، كما استعرض الأزياء التقليدية في المغرب وعلى رأسها القفطان ، قائلا إن الأزياء التقليدية تُعد مرآة للشعوب وأحد أدوات التعرف على الأمم، والقفطان المغربي من أقدم الأزياء التلقيدية التي لا تزال مستخدمة حتى الآن في الحياة العامة.

ولفت فهمي إلى أن تاريخ ظهور القفطان يعود للعصر الماريدي، ووفقا لبعض الباحثين فقد انتشر في الأندلس بفضل الموسيقي “زرياب”، مؤكدا أن المغربيات من جميع الطبقات يعتززن بالقفطان ويفتخرن به، ونجده حاضرا في كافة الأعراس والمناسبات بعد أن تحول مع الزمن من زي شعبي إلى “موضة” فرضت نفسها على بيوت الأزياء العالمية.

كما استعرض المطبخ المغربي والأطباق الرئيسية به، والتي أهمها “الكسكسي المغربي” ، والطهي في الطاجن المصنوع من الفخار، وتعدد الأصناف في المطبخ المغربي.