أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الدفاع البريطاني: عقد مع شركة «جنرال أتوميكس» لشراء 20 طائرة دون طيار

Google+ Print
وزير الدفاع البريطاني: عقد مع شركة «جنرال أتوميكس» لشراء 20 طائرة دون طيار وزير الدفاع البريطاني: عقد مع شركة «جنرال أتوميكس» لشراء 20 طائرة دون طيار

وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون _ أرشيفية

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يوم السبت إن بريطانيا وقعت عقدا قيمته 125 مليون دولار مع شركة جنرال أتوميكس الأمريكية الخاصة لصناعة الأسلحة لتطوير طائرة جديدة بدون طيار، وتخطط لشراء 20 من تلك الطائرات الجديدة.

وأبلغ فالون رويترز في مقابلة أثناء منتدى ريجان للدفاع الوطني في جنوب كاليفورنيا “نحن نخطط لشراء 20 طائرة ستضاعف أسطولنا الحالي” مضيفًا أن بريطانيا لديها حاليا عشر طائرات بدون طيار.

ولم يقدم فالون أي تفاصيل بشأن التكلفة المتوقعة للطائرات بدون طيار الجديدة. والعقد الذي أعلن يوم‭ ‬السبت هو لأعمال التطوير وليس تكلفة إنتاج الطائرات العشرين.

وقال إن الطائرة الجديدة -وهي نسخة معدلة من الطائرة بريداتور وستعرف في بريطانيا باسم بروتكتور- ستشكل جزءا حيويا من الأمن لبريطانيا وستستخدم في المعركة ضد تنظيم داعش المتشدد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل