وزير الدفاع البريطاني: عقد مع شركة «جنرال أتوميكس» لشراء 20 طائرة دون طيار

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون يوم السبت إن بريطانيا وقعت عقدا قيمته 125 مليون دولار مع شركة جنرال أتوميكس الأمريكية الخاصة لصناعة الأسلحة لتطوير طائرة جديدة بدون طيار، وتخطط لشراء 20 من تلك الطائرات الجديدة.

وأبلغ فالون رويترز في مقابلة أثناء منتدى ريجان للدفاع الوطني في جنوب كاليفورنيا “نحن نخطط لشراء 20 طائرة ستضاعف أسطولنا الحالي” مضيفًا أن بريطانيا لديها حاليا عشر طائرات بدون طيار.

ولم يقدم فالون أي تفاصيل بشأن التكلفة المتوقعة للطائرات بدون طيار الجديدة. والعقد الذي أعلن يوم‭ ‬السبت هو لأعمال التطوير وليس تكلفة إنتاج الطائرات العشرين.

وقال إن الطائرة الجديدة -وهي نسخة معدلة من الطائرة بريداتور وستعرف في بريطانيا باسم بروتكتور- ستشكل جزءا حيويا من شبكة الأمن لبريطانيا وستستخدم في المعركة ضد تنظيم داعش المتشدد.