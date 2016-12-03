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"شرطا" السعودية لـ"مصالحة" مصر "تسليم" جزيرتى "تيران وصنافير" وإقالة "وزير الخارجية" سامح شكري ...

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"شرطا" السعودية لـ"مصالحة" مصر "تسليم" جزيرتى "تيران وصنافير" وإقالة "وزير الخارجية" سامح شكري ... "شرطا" السعودية لـ"مصالحة" مصر "تسليم" جزيرتى "تيران وصنافير" وإقالة "وزير الخارجية" سامح شكري ...

كشفت مصادر مقربة من احمد القطان  سفير المملكة العربية بالقاهرة او اوجه الخلاف بين والمملكة تبلغ حداً كبيرا من الصعوبة والتي لا يمكن حلها من خلال لقاء واحد  ،والذى كان مقرراً له انه يتم بين الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح على هامش احتفالات الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني  الا ان هذا اللقاء لم يتم حيث غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأراضي الامارتية قبل وصول الملك سلمان الى الامارات .

وعلى حد ما اشارت اليه تلك المصادر فى حديثها لجريدة العربي والتي اشارت الى ان الخلاف بين القاهرة والرياض يقوده ولى العهد السعودي وذلك بدءاً من تصويت القاهرة لصالح القرار الروسى بمجلس والذى زاد من حدة الخلافات بين البلدين بالإضافة الى اتفاق ترسيم الحدود الذى تم بين الملك سلمان والرئيس السيسي فى شهر ابريل الماضي  والذى اعتبرته المملكة نوعاً من الخداع بعد توقف الاتفاق بعد الاحكام القضائية الاخيرة فى القاهرة .

وعلى حد ما اشارت به المصادر حيث اشارت الى ان  ولى العهد السعودي محمد بن سلمان قد اشترك لتقارب وجهات النظر بين البلدين تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير بالإضافة الى اقالة وزير الخارجية المصري سامح شكري بسبب تصريحاته ضد المملكة العربية السعودية .

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