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إسلام بحيرى: "الغزوات" اختراع دموى.. وعقوبة الرجم "غير إسلامية"

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إسلام بحيرى: "الغزوات" اختراع دموى.. وعقوبة الرجم "غير إسلامية" إسلام بحيرى: "الغزوات" اختراع دموى.. وعقوبة الرجم "غير إسلامية"

>كتب إبراهيم حسان

قال الباحث إسلام بحيرى، إن رجل الدين تطور دوره وتضخم وتغول فى القرون الوسطى أو ما يسمى "عصر النهضة الأوروبى" حتى أصبح كل شئ، لدرجة أنه تحول لـ"بيزنس" لمدة 300 عام، ويتدخل فى كل شئ فى حياة الإنسان.

 

وأضاف "بحيرى"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "المحور"، أن من يقتنع أن الإمامين الشافعى والبخارى جزء من الإسلام فهو مصاب بخلل فى عقله، مشيرا إلى أن الإسلام لم توجد به عقوبة الرجم فهى ليست إسلامية لأن القرآن خلا من أى آية بشأنها، مدللا على ذلك بفتوى الشيخ الراحل محمد أبو زهرة.

 

وأشار إلى أن كلمة "غزوة" ليس لها علاقة بالإسلام، لأن القرآن الكريم لا يوجد به هذه الكلمة على الإطلاق، مستشهدا بالآية الكريمة "ويوم حُنين"، ولكن تم اختراع كلمة غزوة وإلصاقها بالآية، مضيفًا "ربنا قال يوم حنين، وعمره ما قال غزوة بدر وغزوة حنين، ومغنى الغزة هو السير ليلا، لكن أنت وصلت بده  الإسلام الدموى وآية السيف ولغيت آيات التسامح، طيب انت زعلان ليه من داعش؟".

 

وشدد على أنه سيتقدم ببلاغات ضد كل من أساء لشخصه، مضيفًا "أى حد هيقول كلمة تسيء إلى شخصى هسجنه وسأتقدم ببلاغات ضد كل شخص سبنى"، متابعًا "لم أشتم أنبياء وأدافع عن الإسلام الحقيقى"، كاشفًا عن تلقيه 4 عروض داخلية وملثها خارجيا لإعادة بث برنامجه، قائلا "برنامجى راجع راجع ولن أتنازل عنه".

 


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