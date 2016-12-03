أخبار نادى الإسماعيلى اليوم السبت 3 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم السبت 3 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، مواصلة الاستعداد لمواجهة دجلة بالجولة الـ13 لمسابقة الدورى وتحديد 100 ألف دولار حد أقصى للتعاقد مع مهاجمر أفريقى.

100 ألف دولار الحد الأقصى للمهاجم الأفريقي بالإسماعيلى

حدد مجلس إدارة نادى الإسماعيلى 100 ألف دولار كحد أقصى للمهاجم الأفريقى الذي ينوي التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، بعدما استقر الرأي علي ضم مهاجم أفريقي سوبر لحل أزمة العقم التهديفى التي يعاني منها الدراويش منذ بداية الموسم الجارى.

اختبار طبى لرباعى الإسماعيلى اليوم

يجرى رباعى الإسماعيلى حسنى عبد ربه ومحمد فتحى ومحمد أبو المجد بوشا وتوريك جبرين، اختبارا طبيا خلال مران الدراويش اليوم السبت، لتحديد موقفهم من المشاركة في مباراة فريقهم أمام وادى دجلة بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، بعد إصابتهم بكدمات في مباراة المقاولون الأخيرة بخلاف إصابة عبد ربه بشد في السمانة.

خالد عيد يثير أزمة فى قلعة الدراويش

نشبت أزمة كبيرة داخل نادى الإسماعيلى خلال الفترة الماضية بين أشرف خضر المدير الفنى للدراويش وعيد فرج رئيس قطاع الناشئين السابق فى عهد مجلس الإدارة السابق بعد هجوم الأخير على المدير الفنى.

تزايد فرص وليد عطية فى الاستمرار بقيادة هجوم الإسماعيلى

يبحث الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر الاعتماد على وليد عطية مهاجم الفريق الشاب خلال المباريات القادمة نظرا لاقتناع خضر بإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على اللعب والركض نحو المرمى والسيطرة علي الكرة، ولديه حلول تهديفية عالية، ولكنه يحتاج الثقة التي سيكتسبها من خلال كثرة المشاركة في المباريات، خاصة أنه لم يسبق له المشاركة في اللقاءات الكبيرة من قبل .