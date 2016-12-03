حمايه المستهلك : تقرر "وقف" اعلان "بيبسي" لدوري "المدارس" وتمنع "عرضة" علي "التلفزيون" ...

سمر العشري

نعلم جميعاً بأن شركه بيبسي تعد من أشهر الشركات المنتجه للمياه الغازية، ونشاهد دائماً بأنها تقوم بعمل الاعلانات المشوقه والغير تقليديه علي شاشات التلفزيون وتنال علي إعجاب محبي شركه بيبسي للمياه الغازيه وكأن آخرها إعلان لشهر رمضان ويحمل اسم "رحله ازازة" ، ولكن اليوم معنا خبر وقرار عاجل ومنذ قليل .

حيث قرر عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوقف اعلان شركه بيبسي الذي يعرض حالياً علي التلفزيون والذي يحمل اسم "دوري المدارس" وقررهم وألزمهم علي ذلك لأن هذا الاعلان يسيئ للتعليم المصري تماماً ويحث الطلاب علي الهروب من المدرسه والذهاب للعب بالكرة .

وأمهل شركه بيبسي عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك مهله 24 ساعه لوقف الاعلان وعدم بثه مره أخري علي القنوات المصرية، وإذا تم عرض البرنامج مره أخري سيتم محاسبه الشركه محاسبه قانونية وارسال الشركه بأكملها إلي النيابه لمخالفتها قانون حمايه المستخدم رقم 67 لعام 2006، ووضح يعقوب بأن جهاز حمايه المستهلك يقوم بواجبه علي أكمل وجه ويتابع ماذا يحدث وإذا كان مخالفاً للقوانين يتم إتخاذ الاجرائات الازمه ضده .

شبكةعيونالإخبارية

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