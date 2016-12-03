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«مكافحة الإرهاب» تتمكن من تحرير 3 أحياء جديدة بالموصل

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«مكافحة الإرهاب» تتمكن من تحرير 3 أحياء جديدة بالموصل «مكافحة الإرهاب» تتمكن من تحرير 3 أحياء جديدة بالموصل

ارشيفية

تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية من تحرير أحياء (البكر والزهور والكفاءات) بالكامل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي ليرتفع عدد الأحياء المحررة بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل إلى 27 حيا، واستكملت تطهير 23 منها بالكامل وواصلت تطهير المناطق المحررة.

وكانت قوات “مكافحة الإرهاب” حررت 24 حيا شرقي الموصل من إجمالي 56 حيا.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله – في إيجاز صحفي للعمليات العسكرية اليوم السبت – إن قوات فرقة المشاة 16 بالجيش بالمحور الشمالي للموصل حررت أربع قري هي (أبو جربوعه وقرة تبة والدراويش وكوري غريبان) ورفع العلم العراقي فيها وشرعت في عملية تمشيطها وتطهيرها.

وواصلت قوات الشرطة الاتحادية بمحور الجنوبي الغربي عمليات التفتيش وتطهير المباني والطرق من العبوات الناسفة، فيما استمرت قوات الفرقة التاسعة واللواء الثالث بالفرقة الأولي بمحور الجنوب الشرقي بالتوغل داخل أحياء الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين لتطهير الطرق والمباني، كما واصلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة وقيادة عمليات نينوى بمحور الزاب تطهير المناطق المحررة.

وفي المحور الغربي تقدمت قوات “الحشد الشعبي” باتجاه “تل عبطة” غرب الخط الاستراتيجي بمحافظة نينوي شمالي العراق، مع الاستمرار بتطهير المناطق المحررة وتحصين وتأمين الطرق غرب الموصل.

أ ش أ

 

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