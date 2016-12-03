رئيس جامبيا المنتخب: خطة انتقالية للبلاد تمتد 3 سنوات

اعتبر الرئيس الجامبي المنتخب أداما بارو، أن بلاده ولدت من جديد بعد فوزه بالانتخابات التي شهدتها البلاد الخميس الماضي وشهدت فوزه على منافسه يحيي جامع الرئيس السابق.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية قول بارو – رجل الأعمال البالغ 51 عاما – “نريد من الجميع أن يعود إلى البلاد الآن. هذه جامبيا الجديدة أما السياسات المختلفة فماتت إلى الأبد”، مشيرا إلى أن خطط بلاده سيتم تنفيذها في ثلاث سنوات فقط خلال فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أنه سيقوم بإلغاء قرارات سابقة، ومن بينها الخروج من تجمع الكومنولث البريطاني والمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح بارو – الذي تزعم المعارضة في جامبيا – “المحكمة الجنائية الدولية تدعم الحكم الجيد وإذا أردت أن تكون جزءا من هذا فليس هناك مدعاة لتخرج من المحكمة الجنائية الدولية”.

أ ش أ