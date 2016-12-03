أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس جامبيا المنتخب: خطة انتقالية للبلاد تمتد 3 سنوات

Google+ Print
رئيس جامبيا المنتخب: خطة انتقالية للبلاد تمتد 3 سنوات رئيس جامبيا المنتخب: خطة انتقالية للبلاد تمتد 3 سنوات

الرئيس الجامبي أداما بارو

اعتبر الرئيس الجامبي المنتخب أداما بارو، أن بلاده ولدت من جديد بعد فوزه بالانتخابات التي شهدتها البلاد الخميس الماضي وشهدت فوزه على منافسه يحيي جامع الرئيس السابق.

ونقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية قول بارو – رجل الأعمال البالغ 51 عاما – “نريد من الجميع أن يعود إلى البلاد الآن. هذه جامبيا الجديدة أما السياسات المختلفة فماتت إلى الأبد”، مشيرا إلى أن خطط بلاده سيتم تنفيذها في ثلاث سنوات فقط خلال فترة انتقالية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أنه سيقوم بإلغاء قرارات سابقة، ومن بينها الخروج من تجمع الكومنولث البريطاني والمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح بارو – الذي تزعم المعارضة في جامبيا – “المحكمة الجنائية الدولية تدعم الحكم الجيد وإذا أردت أن تكون جزءا من هذا فليس هناك مدعاة لتخرج من المحكمة الجنائية الدولية”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي