حبس عامل عثر بمسكنه على 15 قطعة أثرية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

أمرت نيابة كفر البطيخ بحبس "رامى. ر. م" 39 عاما عامل ومقيم بقرية الركابية مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض 15 قطعة أثرية على لجنة أثرية وتقديم تقرير بها للنيابة العامة.

كان النقيب عصام الجميلى، وكيل قسم مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالاشتراك مع إبراهيم فاضل، معاون مباحث مركز شرطة كفر البطيخ، قد تمكنا من ضبط المتهم فى حملة استهدفت مسكنه مساء الخميس من أجل تنفيذ حكم قضائى صادر بحقه فى القضية رقم 19936 جنح مستأنف كفر سعد لسنة 2015م " إيصال أمانة.



> بتفتيش منزله تم ضبط عدد 15 قطعة صغيرة الحجم يشتبه فى كونها قطع أثرية، وهى عبارة عن [ 8 تمثال صغير – 6 قطع حجرية صغيرة – 1 عملة معدنية]، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2857 ادارى مركز شرطة كفر البطيخ لسنة 2016.