شاهدوها: منة شلبي تبدل ملامحها من أجل مسلسل رمضان 2017

لجأت الفنانة منة شلبي إلى حيلةٍ هي أغرب من الخيال، للردّ على شائعة اعتذارها عن عدم تقديم دور البطولة في المسلسل المنحوس "واحة الغروب"، إذ وافقت على نشر أول صورة لها كبطلة الدور الجديد، حيث تجسّد دور فتاة أوروبية ترافق زوجها الضابط المصري إلى واحة سيوة، حيث تتعلّم عشق الآثار المصرية.

منة التي رشحت للدور بعد اعتذار بطلته الأصلية نيللي كريم، صبغت شعرها باللون الأشقر، وقامت بتفتيح واضح للبشرة، واعتمدت مكياجاً يظهر ملامح النمش الأوروبي المعروف، وسمحت للماكيير المعروف حسان بورجي بنشر الصورة من داخل مركز التجميل.

يذكر أن مسلسل "واحة الغروب" مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للأديب المصري بهاء طاهر، وتدور أحداثه في نهايات القرن التاسع عشر مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، حين ينقل ضابط إلى واحة سيوة كعقاب له، بعد شكّ السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية، وترافقه زوجته " كاثرين ".

المسلسل من تأليف السيناريست مريم نعوم، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى، فيما بطولته للفنانة منة شلبي، وخالد النبوي بديلاً للبطل الأصلي اياد نصار، وياسمين صبري بديلة للنجمة روبي، وأحمد كمال، وجميلة عوض، على أن يتمّ اختيار باقي أبطاله خلال الفترة المقبلة.

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