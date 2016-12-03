المحجبات أكبر أزمة تواجه عمرو دياب مع جمهوره

تصاعدت أزمة منع المحجبات من دخول الحفل المقبل عمرو دياب بقرار من الشركة المنظمة، بعدما بدأت حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة حفلات وألبومات الهضبة، ما دفع الأخير للاعتراف بأنه وقّع العقد من دون مناقشة التفاصيل، ولم يكن يعلم بالشروط الصعبة التي تضمّنت منع حضور أيّ شاب يقلّ عمره عن 18 عاماً. وتردّد أن المطرب الشهير بدأ جولة مفاوضات لمراجعة شروط العقد.

الحفل الأخير للهضبة داخل البلاد في العام الحالي في فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة شهد إقبالاً غير مسبوق من جمهوره، الذي فوجئ بالشروط المجحفة التي وضعتها الشركة المنظمة، وقيل إنها تلبية لتعليمات الفندق الشهير، إذ تضمنت التذكرة شرطاً بعدم دخول المعجبات أو أيّ سيدة تضع غطاء للرأس، كما سيتم منع دخول أيّ رجل لا يرتدي الملابس الرسمية، وأقل عدد لحجز التذاكر هو ستة لمنع دخول العشاق، وأقلّ سعر للتذكرة هو 1300 جنيه، كما لا تباع التذاكر لمن هم أقلّ من 18 عاماً؛ وكلّها شروط أثارت غضب عشاق دياب، خصوصاً المحجبات وعشاق ارتداء العباءات والجلّابيات.

مديرة أعمال الهضبة أكدت أنه لم يكن على علم بكلّ هذه الشروط، وأنه بعد مراجعة الشركة المنظّمة تبيّن أن الشروط مفروضة من إدارة الفندق. وبدأ الهضبة التفاوض للتنازل عن منع دخول المحجبات فقط، بينما لن يتمّ التنازل عن الشروط الأخرى حرصاً على سلامة المكان، وعلى الحدّ الأدنى من المستوى الاجتماعي المتاح لنزلاء الفندق الراقي.

شروط غير مسبوقة توضع لأول مرة في حفلٍ للنجم عمرو دياب.. فهل تؤثر في مستوى شعبيته؟

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