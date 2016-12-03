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أصالة ترضخ لأوامر السلطات المصرية وتدفع 33 ألف جنيه جمارك

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السبت 03-12-2016 17:15

تعرضت النجمة السورية أصالة لموقف محرج للغاية بمطار القاهرة، بعدما وصلت بصحبة 8 حقائب من الفساتين والهدايا الثمينة بنفس توقيت تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة الجمارك على السلع الفاخرة المسمّاة بالاستفزازية إلى 40 في المئة، فتمّ تغريمها بأكثر من 33 ألف جنيه. وبرغم أنها أبدت استياءها من "التقدير الجزافي"، فإنها اضطرت لدفع المبلغ كاملاً، لأنّ البديل هو حجز الحقائب وعرض محتواها للبيع بالمزاد العلني، وفقاً لقانون الجمارك المصري.

دائرة جمارك مطار القاهرة الدولي أصدرت بياناً صحافياً، أكدت أنه لإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الخطوط ، القادمة من الرياض، تقدّمت الفنانة أصالة لإنهاء الإجراءات الجمركية، وبحوزتها ٨ حقائب، وإنه بفحص حقائبها تبيّن أنها تحمل فساتين باهظة الثمن والعديد من الهدايا الفاخرة.
أضاف البيان: وفقاً للقانون، يلزم لدخول هذه المقتنيات البلاد البلاد دفع جمارك عليها، خاصّة بعد التعريفة الجمركية الجديدة، والتي ارتفعت بنسبة تتراوح من 30% إلى 40%، على الملابس والأحذية. وقدّرت اللجنة الجمركية التي شكّلتها إدارة الجمارك قيم الرسوم المطلوبة بـ ٣٣ ألف جنيه، فاستجابت الفنانة أصالة للقرار، بعد أن أعلنت استياءها.

أصالة كانت ستمرّ بالحقائب نفسها من دون دفع نصف هذا الرقم لو عادت للقاهرة مساء أمس، ولكن حظها العاثر جعلها الضحية الأولى من المشاهير للرسوم الجمركية الجديدة في .

 

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