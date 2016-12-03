بالصور: حسن الرداد وايمي يعودان لشهر العسل بعد "حزن مؤقت" و"شائعة انفصال"

بعدما قطعا شهر العسل حزناً على رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز وعادا إلى القاهرة للمشاركة بمراسم العزاء، سافر الثنائي حسن الرداد وايمي سمير غانم لاستكمال أيام شهر العسل في أمريكا، بحسب صورة نشرها المنتج السبكي، وأعاد الرداد نشرها عبر حسابه الخاص بموقع فيسبوك.

الصورة المنشورة كان لها هدف أساسي وهو القضاء مبكراً على شائعة راجت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن انفصال الثنائي بعد أسبوعين من الزفاف. وزعمت بعض الحسابات أنهم دخلوا في خلافات عنيفة، وهما يقضيان شهر العسل في كندا، مما اضطرهما للرجوع إلى القاهرة سراً؛ والحقيقة أنهما قطعا شهر العسل بالفعل بأمر من والدة ايمي النجمة دلال عبد العزيز للمشاركة في مراسم عزاء الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وبعدها عادا لاستكمال البرنامج المعدّ مسبقاً. ومن المقرر عودتهما خلال أيام إلى القاهرة لبدء البحث عن عمل يجمعهما في موسم دراما رمضان 2017، ما لم تكن ايمي حامل، كما يلمح البعض!