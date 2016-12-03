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شيرين عبد الوهاب ترد على غزل نوال الزغبي: إنت بالنسبة لي حلم

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السبت 03-12-2016 18:11

بعد أن أشادت بها خلال إطلالاتها في برنامج "اونلاين" ووصفتها بالصديقة الحقيقية، ردّت الفنانة عبد الوهاب على الفنانة نوال الزغبي، بوساطة صورة لهما عبر صفحتها على "فيسبوك" وتغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت لها فيها: "لو بتتكلمي عن صداقتنا النهارده فإنتي بالنسبة لي الحلم نفسه. ربنا يديم المحبة والصداقة الغالية علي دي".

نوال الزغبي التي تكثف من ظهورها الإعلامي في الفترة الأخيرة، بعد أن استبدلت إدارة أعمالها، وأولتها شقيقها مارسي الزغبي حالياً، طرحت آخر أعمالها " عم بحكي مع حالي"، من كلمات أحمد ماضي، وتلحين جان صليبا، وصوّرتها تحت إدارة المخرج جو بوعيد. وهي ستحيي حفل رأس السنة في فندق لو رويال-عمّان، في حين أن شيرين عبد الوهاب المنشغلة حالياً بتصوير برنامجها الجديد،

ستحيي حفل رأس السنة في فندق أنتركونتيننتال –دبي بمشاركة الفنانين فارس كرم وماجد المهندس.

من ناحية أخرى، عبّرت الفنان شيرين عبد الوهاب عن فرحها بعد إعلانها فودافون ضمن قائمة الإعلانات الأكثر انتشاراً على السوشيال ميديا، إذ احتلّ الرقم ٤ عالمياً.

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سيدتي

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