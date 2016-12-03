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سيلينا جوميز تتربع على عرش انستقرام

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السبت 03-12-2016 18:08

احتلّت النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez صدارة قائمة الشخصيات الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" للعام الحالي بـ 103 ملايين متابع حتى الآن.
وقد تغلبت النجمة البالغة من العمر 24 عاماً على زميلتها وصديقتها تايلور سويفت Taylor Swift حاملة اللقب العام المنصرم، إذ أصبح عدد متابعيها حالياً 93.6 مليوناً.
وكان لسيلينا حصة الأسد من الصور التي حازت على العدد الأكبر من الإعجاب على "انستقرام" هذه السنة، إذ كان لها 8 من الصور العشر، إضافة إلى 7 من التسجيلات المصوّرة العشرة الأكثر مشاهدة عبر الخدمة.
وكانت النجمة قد ابتعدت قليلاً عن انستقرام بعد أن ألغت جولتها الفنية، بسبب اكتئابها، نتيجة إصابتها بمرض الذئبة المناعي المزمن، الذي أرغمها على الخضوع لجلسات علاج، إلا أنها عادت منذ أيام إلى نشاطها المعتاد.

 

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