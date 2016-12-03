شاهدوها: منة عرفة تودع طفولتها بجلسة تصوير مثيرة

ودعت النجمة الشابة منة عرفة كل ما يتعلق بنجوميتها كطفلة، وخضعت لجلسة تصوير جديدة تليق بفتاة تجاوزت 21 عاما بفستان مثير، وقصة شعر كلاسيكية تؤكد اصرارها على كسر القيود المفروضة عليها من جمهورها الذي هاجمها سابقا بسبب صور مماثلة وطالبها باستعادة براءة الطفولة.

منة حطمت براءة الطفولة تماما بعدسة المصور الشهير عماد جو، فارتدت فستانا يكشف عن بطنها وبفتحة أمامية طويلة تكشف عن أغلب ساقها، ووضعت مكياجا كاملا يليق بانثى ودعت الطفولة والمراهقة، وقصة شعر مستوحاة من كلاسيكيات الستينيات من القرن الماضي، ولكن لا زالت ملامح وجهها طفولية جدا.

يذكر أن منة أعلنت سابقا أن صورها الجديدة للبحث عن أدوار تلائم المرحلة العمرية الجديدة، وأنها لم تعد قادرة على تقديم دور الطفلة والمراهقة، وأكدت أنها لا تقصد تحدي جمهورها ولا تبحث عن الإثارة والاغراء.

شاهدي الصور واخبرينا هل سيظل الوجه الطفولي لمنة عرفة حائلا بينها وبين تقديم نفسها كأنثى صالحة لأدوار تلائم فتاة تجاوزت 21 عاما؟