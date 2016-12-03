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ONA تكشف تفاصيل مفاجأة بروموميديا فى الذكرى العاشرة لتأسيسها

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ONA تكشف تفاصيل مفاجأة بروموميديا فى الذكرى العاشرة لتأسيسها ONA تكشف تفاصيل مفاجأة بروموميديا فى الذكرى العاشرة لتأسيسها

بروموميديا

كتبت- إنجي لطفي

تعلن وكالة بروموميديا خلال الحفل المنظم مساء اليوم، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، عن حصول الوكالة على الحقوق الحصرية لإعلانات الـout doors، 4000 وجه، على كوبري أكتوبر، ممتد من مدينة نصر وحتى الزمالك، اعتبارًا من يناير 2017.

وفي سياق متصل، تعرض وكالة بروموميديا خلال الحفل الجديد في قنوات ON على مددار 2017، من بينها الخريطة البرامجية الجديدة لقناة ON SPORT، وبرنامج كل يوم جمعة لعمرو أديب على ON E، بالإضافة إلى استعراض المسلسلات الدرامية التي سيتم بثها عبر شاشة ON E.

ويقدم الحفل الفنانة بشرى، ومن المقرر أن توجه بروموميديا الشكر لكل عملائها والمتعاملين معها والتي تعتبرهم شركاء النجاح، وفي سياق متصل، يحيي الحفل فرقة شارموفورز وفرقة أيامنا الحلوة، وفرقة ديسكو .

يأتي ذلك خلال حفل اليوم الذي نظمته شركة بروموميديا بمناسبة مرور عشرة سنوات على تأسيس الشركة ، والتى تعتبر من أقدم شركات تمثيل الوسائل الإعلانية فى مصر، بحضور لفيف من الشخصيات العامة ورؤساء القنوات الفضائية ورؤساء تحرير العديد من الصحف ومقدمي برامج الفضائية ونجوم الفن والغناء وعدد كبير من نجوم الرياضة المصرية .

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أونا

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