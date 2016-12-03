الكوبيون يترقبون وصول رماد «كاسترو» لمحطته الأخيرة في سانتييجو دي كوبا

أطل الكوبيون من نوافذ منازلهم حاملين الأعلام واصطفوا في الشوارع مع اقتراب الموكب الجنائزي لزعيمهم الراحل فيدل كاسترو من محطته الأخيرة يوم السبت في مدينة سانتياجو دي كوبا حيث سيدفن رماده بعد رحلة استمرت ثلاثة أيام، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وحمل رماد كاسترو على عربة مقطورة تجرها سيارة جيب عسكرية خضراء قامت برحلة امتدت نحو ألف كيلومتر حيا خلالها مئات الآلاف من الكوبيين زعيمهم الراحل بعد أن اصطفوا على جوانب الطرق التي مر بها.

وكانت حكومة شقيقه الرئيس الحالي راؤول كاسترو (85 عاما) أعلنت الحداد لمدة تسعة أيام تنتهي يوم الأحد بوصول الرماد إلى سانتياجو دي كوبا ثاني كبرى مدن البلاد.